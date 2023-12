Enthusiast Gaming Holdings Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Weitere Suchergebnisse zu "Acom":

Der Sentiment- und Buzz-Faktor von Enthusiast Gaming hat in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen gezeigt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einem insgesamt neutralen Rating führt.

In technischer Hinsicht wird Enthusiast Gaming aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 0,57 CAD, während der Aktienkurs bei 0,235 CAD liegt, was einer Abweichung von -58,77 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 0,35 CAD führt zu einer Abweichung von -32,86 Prozent, was das Gesamtrating auf "Schlecht" festlegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Enthusiast Gaming-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI25 weist jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien ergab, dass die Meinungen über Enthusiast Gaming in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral waren, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf der Analyse des Sentiments, der technischen Aspekte und der Anlegerstimmung.