Enthusiast Gaming Holdings Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die Enthusiast Gaming-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, die ein "Schlecht"-Rating ergibt. Die 200-Tage-Linie liegt bei 0,51 CAD, was zu einem Abstand von -53,92 Prozent vom aktuellen Aktienkurs von 0,235 CAD führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (-16,07 Prozent) ergibt sich ein "Schlecht"-Signal.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich ebenfalls eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen jedoch unauffällig, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung war in den letzten Tagen auch eher neutral, wobei negative Themen überwiegen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, sowohl für den 7-Tage RSI (35,71) als auch für den 25-Tage RSI (56).

Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung sowohl aus der technischen Analyse als auch aus der Stimmungsanalyse für die Enthusiast Gaming-Aktie.