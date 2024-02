Enthusiast Gaming Holdings Aktie: Am Scheideweg

Enthusiast Gaming: Diskussionsintensität und Stimmungsänderung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Enthusiast Gaming wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dies liefert interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum war jedoch negativ, was zu einer Bewertung als "schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Enthusiast Gaming-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,48 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,14 CAD) liegt deutlich darunter, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einem "schlechten" Rating für die Aktie.

Die Anleger-Stimmung bei Enthusiast Gaming in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Enthusiast Gaming liegt bei 68,42, was als neutral bewertet wird. Auch der RSI25 deutet auf eine Situation hin, die weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine Mischung aus neutralen, schlechten und guten Bewertungen in verschiedenen Kategorien für die Enthusiast Gaming-Aktie.