Holmen AB Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die Aktie von Holmen wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV von 15,64 liegt insgesamt 41 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Papier & Forstprodukte", der 26,69 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Das Anleger-Sentiment zeigt sich neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Holmen beschäftigt hat.

In der technischen Analyse wird die Holmen-Aktie positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 409,98 SEK weicht um +9,47 Prozent vom aktuellen Kurs (448,8 SEK) ab. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 426,12 SEK liegt mit einem Plus von +5,32 Prozent über dem letzten Schlusskurs. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung für Holmen. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Einstufung abgeleitet.

Zusammenfassend ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Holmen aufgrund der Analysteneinschätzung, des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des Sentiments und Buzz im Internet.

Sollten Holmen AB Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Holmen AB jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Holmen AB-Analyse.

Holmen AB: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...