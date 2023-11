Entheon Biomedical Aktie: Bitte nicht vergessen!

Entheon Biomedical wurde von Analysten als "neutral" bewertet, basierend auf der Betrachtung der Kommunikation im Internet. Die Diskussionsintensität wurde als durchschnittlich eingestuft, während die Rate der Stimmungsänderungen kaum Veränderungen zeigte. Der Relative-Stärke-Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie unterhalb des GD200 und GD50 liegt, was als "schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie also als "schlecht" bewertet.

