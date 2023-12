Entersoft Aktie: In selten guter Lage!

Die technische Analyse der Entersoft Software Development & Related Services-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,3 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 6,5 EUR weicht demnach um +22,64 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 5,95 EUR über dem letzten Schlusskurs (+9,24 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Bereich Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Entersoft Software Development & Related Services in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 27 liegt, was bedeutet, dass die Börse 27,02 Euro für jeden Euro Gewinn von Entersoft Software Development & Related Services zahlt. Verglichen mit dem durchschnittlichen Wert in der Branche von 70, ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Entersoft Software Development & Related Services-Aktie ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 liegt bei 43,75, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 26,09 liegt und somit eine "Gut"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" basierend auf dem Relative Strength Indikator.