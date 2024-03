Entersoft Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Entersoft Software Development & Related Services-Aktie wird anhand verschiedener Indikatoren analysiert. Zunächst wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, wobei der 50- und 200-Tages-Durchschnitt berücksichtigt werden. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 5,87 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 7,9 EUR liegt, was einer Abweichung von +34,58 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung ergibt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,46 EUR, was einer Abweichung von +22,29 Prozent entspricht und auch hier eine "Gut"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält die Entersoft Software Development & Related Services-Aktie also ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Dividendenrendite von Entersoft Software Development & Related Services beträgt derzeit 1,66 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,6 % und somit zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende führt.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Entersoft Software Development & Related Services bei 28,92, was unter dem Branchendurchschnitt von 69,68 liegt und somit zu einer Unterbewertung und einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

Abschließend wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, welcher anzeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 9, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 21,95, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ebenfalls ein "Gut"-Rating für die Entersoft Software Development & Related Services-Aktie.