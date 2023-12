Entersoft Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Dividende von Entersoft Software Development & Related Services wird derzeit negativ bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei -20,98 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Software" liegt. Die Analysten bewerten die Dividendenpolitik des Unternehmens deshalb als "Schlecht".

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Entersoft Software Development & Related Services als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 27,02 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Software" um 61 Prozent niedriger ist.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Entersoft Software Development & Related Services weder überkauft noch überverkauft ist, basierend auf dem Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis. Der RSI7 liegt bei 35,29 Punkten und erhält eine "Neutral"-Bewertung, während der RSI25 darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Einstufung erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken ist überwiegend positiv, und die Anleger haben sich in den vergangenen Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen unterhalten. Aufgrund dessen wird die Aktie von Entersoft Software Development & Related Services insgesamt positiv bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich eine positive Einschätzung für die Dividendenpolitik, die fundamentale Analyse, den RSI und das Anleger-Sentiment der Aktie von Entersoft Software Development & Related Services.