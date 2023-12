Entersoft Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Entersoft Software Development & Related Services-Aktie hat in den letzten Tagen einen positiven Trend verzeichnet. Laut der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs bei 6,58 EUR, was einer Entfernung von +23,92 Prozent vom GD200 (5,31 EUR) entspricht. Dies signalisiert eine positive Entwicklung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 6 EUR, was einer positiven Abweichung von +9,67 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

In Bezug auf Dividenden schüttet Entersoft Software Development & Related Services derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Software-Industrie. Mit einer Differenz von 21,09 Prozentpunkten (1,9 % gegenüber 23 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt positiv. Die überwiegend privaten Nutzer bewerten den Wert als besonders positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Die Internet-Kommunikation zeigt laut Analyse nur geringfügige Veränderungen in der Stimmung in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung sowohl für die Stimmung als auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien.

Insgesamt kann die Aktie von Entersoft Software Development & Related Services daher auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet werden.