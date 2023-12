Entersoft Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Bei Entersoft Software Development & Related Services liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 68,97 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 39,74, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Entersoft Software Development & Related Services diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der aktuelle gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 5,32 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,3 EUR liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt bei 6,04 EUR, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Entersoft Software Development & Related Services bei 27,02, was unter dem Branchendurchschnitt von 69,71 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.