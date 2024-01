Entersoft Aktie: Augen auf!

Entersoft Software Development & Related Services schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 1,9 % aus, was 21,04 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 22,94 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag. Bei der Analyse der Stimmung und des Anlegerverhaltens ergibt sich eine neutrale Bewertung. Die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen waren neutral, und auch die Diskussionen rund um das Unternehmen waren überwiegend neutral. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der Wert von Entersoft Software Development & Related Services mit 27,02 unter dem Branchendurchschnitt, was als "gut" eingestuft wird. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Entersoft Software Development & Related Services.

