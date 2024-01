Enterprise Services Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "Enterprise Financial":

Die Diskussionen rund um Enterprise Services auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen in den Kommentaren. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

In Bezug auf die Dividende schüttet Enterprise Services eine Dividendenrendite von 2,67 % aus, was 136,3 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 138,98 %. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht" im Vergleich zur Branche Handelsbanken.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Enterprise Services eine Performance von -6,21 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Handelsbanken-Branche im Durchschnitt um 1,73 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -7,94 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum Finanzsektor lag die Rendite von Enterprise Services um 17,23 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 44,93 USD +10,99 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was kurzfristig als "Gut" einzustufen ist. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei +11,27 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.