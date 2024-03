Enterprise Services Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Enterprise Financial":

Die Aktie von Enterprise Services wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 7,73 insgesamt 77 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der bei 34,06 liegt. Daher erhält die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten die Bewertung "Gut".

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Enterprise Services in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem positiven Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen aktuell im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Enterprise Services unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Dadurch erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie der Enterprise Services als Neutral-Titel ein. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Enterprise Services-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 41,91, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 54,43, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Dividendenrendite für Enterprise Services beträgt 2,38 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert (1,67) für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Enterprise Services eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.