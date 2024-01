Enterprise Services Aktie: Was für ein Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Enterprise Financial":

Auf Basis des Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Enterprise Services als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Enterprise Services-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 67,19 für sieben Tage und 31,08 für 25 Tage, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien deuten auf eine positive Veränderung hin. In den letzten vier Wochen wurde eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Auch die Zunahme der Kommunikationsfrequenz deutet auf ein vermehrtes Interesse am Unternehmen hin, was insgesamt zu einer Bewertung als "Gut" auf dieser Stufe führt.

In fundamentaler Hinsicht weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Enterprise Services einen Wert von 8 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15,59 als unterbewertet gilt und zu einer Bewertung als "Gut" führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung erzielte Enterprise Services in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,21 Prozent, was im Vergleich zur Branche "Handelsbanken" eine Underperformance von -8,25 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Sektor "Finanzen" liegt die Performance unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.