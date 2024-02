Enterprise Services Aktie: Abwarten

Der Aktienkurs von Enterprise Services verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,57 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um -1,29 Prozent gesunken, was bedeutet, dass Enterprise Services im Branchenvergleich um -25,28 Prozent unterperformt hat. Der "Finanzen"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 151421,91 Prozent im letzten Jahr, und Enterprise Services lag mit 151448,48 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Enterprise Services-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 40,11 USD. Der letzte Schlusskurs von 41,32 USD weicht somit um +3,02 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (42,71 USD) weist eine ähnliche Abweichung auf (-3,25 Prozent). Die Enterprise Services-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Insgesamt erhält die Enterprise Services-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,38 Prozent und liegt damit 136,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken, 139,02). Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik der Enterprise Services-Aktie deshalb als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dies liefert den Relative Strength Index (RSI), einen häufig eingesetzten Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 35,67 Punkten, was bedeutet, dass die Enterprise Services-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 57,76, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch auf längerfristiger Basis weder überkauft noch -verkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält die Aktie damit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.