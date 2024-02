Enterprise Products Aktie: Ist das noch normal?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Enterprise Products derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 26,6 USD, während der Aktienkurs bei 27,41 USD liegt, was einer Abweichung von +3,05 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 26,73 USD, was einer Abweichung von +2,54 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Energie-Sektor hat die Aktie von Enterprise Products im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,32 Prozent erzielt, was 15,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 26,35 Prozent, wobei Enterprise Products aktuell 15,03 Prozent unter diesem Wert liegt.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Enterprise Products als unterbewertet, da das KGV mit 10,73 insgesamt 61 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 27,45 im Segment "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch". Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Enterprise Products in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist. Die Aktie erhält eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Enterprise Products in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.