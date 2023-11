Enterprise Products Aktie: Ist das noch normal?

Das Unternehmen Enterprise Products hat in den letzten Wochen eine verbesserte Stimmung und ein gestiegenes Interesse von Marktteilnehmern verzeichnen können, wie eine Analyse der Internet-Kommunikation zeigt. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Im Branchenvergleich hat die Aktie jedoch eine Underperformance von -79,2 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche erzielt. Auch im Sektorvergleich liegt die Performance bei -79,2 Prozent. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet. Das Anleger-Sentiment war zuletzt überwiegend negativ, hat sich aber in den letzten Tagen mehr mit den positiven Themen rund um Enterprise Products beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung. Aus technischer Sicht liegt der aktuelle Kurs der Aktie mit +4,63 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Tage, was ein "Neutral"-Signal bedeutet. Der Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt 2,04 Prozent über dem aktuellen Kurs und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend erhält die Aktie daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

