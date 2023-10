Enterprise-Marketing-Teams haben endlich ein zentrales Planungssystem

Austin, Texas (ots/PRNewswire) -Uptempo bringt integrierte Plattform für erhöhte Transparenz, Geschwindigkeit und Agilität im Marketing auf den MarktUptempo, ein führender Anbieter von Marketingsplanungs-Software (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4002034-1&h=363987919&u=https%3A%2F%2Fwww.uptempo.io%2Fplanning-software%2F&a=von+Marketingsplanungs-Software), hat heute eine neue Plattform vorgestellt, die Marketingorganisationen unterstützt, besser zu planen, effizienter zu investieren und selbstbewusst Aktivitäten umzusetzen. Dieses neue Angebot vereint die Funktionen von Allocadia, BrandMaker und Hive9 zu einem zentralen Marketing-System für Kampagnenplanung, Marketing-Finanzmanagement und Work-Management. Uptempo ersetzt unzusammenhängende und fehleranfällige Excel-Tabellen, PowerPoints und andere Insellösungen durch eine Plattform, die Marketern einen beispiellosen Einblick in ihre Pläne, Budgets, Projekte und Performance bietet.„Uptempo hat entscheidend dazu beigetragen, unser Marketing-Budgetmanagement von einem mühsamen in einen definierten und konsistenten Prozess umzuwandeln, der uns die Flexibilität gibt, Investitionen nach Bedarf schnell neu zu verteilen", sagt Jaime Garza, Senior Manager of Marketing Operations bei SolarWinds. „Mit der Kampagnenplanungsfunktion von Uptempo können wir die Performance-Metriken der Kampagnen miteinbeziehen, um ein klares Bild der Rendite von Werbeausgaben, Costs per Lead und Channel-Performance zu erhalten. So können wir sicherstellen, dass der Marketingplan unsere Unternehmensziele unterstützt und eine Rendite für die Marketingausgaben liefert."Mehr denn je müssen Marketingverantwortliche ihre Pläne klar mit den Stakeholdern im gesamten Unternehmen kommunizieren, ihre Wirksamkeit messen und Pläne bei Bedarf anpassen. Uptempo ermöglicht dies mit:- Einem Aktivitätsplaner, der Kampagnen mit Strategien, Projekten und Budgets verknüpft und die Abstimmung verteilter Marketingteams hinsichtlich geplanter und laufender Aktivitäten sicherstellt.- Einer flexiblen Planungshierarchie, die die Komplexität der Marketingaktivitäten in Unternehmen über mehrere Käufer, Regionen, Produkte und Währungen hinweg widerspiegelt.- Einer Wirkungsmodellierung, die Marketern hilft, die erwartete Kampagnen-Performance zu visualisieren, um die Verkaufswirkung zu maximieren und Taktiken auf jene Kampagnen zu verlagern, die den größten Ertrag versprechen.- Umfassenden Berichten und Analysen, damit Marketer Kampagnen, Investitionen und Projekte schnell und einfach messen können.- Einer leistungsstarken Workflow-Automatisierung, die Latenzzeiten, manuellen Aufwand und Fehler reduziert und die Markteinführung beschleunigt.- Einer nahtlosen Integration mit Finanz-, Vertriebs-, Martech-, Performance-Management- und Business-Analytics-Lösungen, um den mühsamen und zeitaufwändigen Datenabgleich zwischen verschiedenen Plattformen zu vermeiden."Die heutige Ankündigung ist ein großer Schritt in Richtung unserer Mission, Marketingteams dabei zu unterstützen, Performance-Daten mit Plänen zu verknüpfen, Ergebnisse zu messen und in einem sich schnell verändernden Geschäftsumfeld agiler zu sein", sagt Mirko Holzer, CEO von Uptempo. "Es ist das Ergebnis einer großartigen Zusammenarbeit zwischen unseren Produktteams und unseren Kunden. Diese neue Plattform wird es uns ermöglichen, weiterhin viel schneller Innovationen zu entwickeln."Über UptempoUptempo ist ein weltweit führender Anbieter von Marketingplanungs-Software. Die Uptempo-Plattform ermöglicht es Marketern, selbstbewusst zu handeln, die Markteinführung zu verkürzen und den Umsatzbeitrag zu steigern, indem sie ihnen hilft, besser zu planen, schneller zu reagieren, effizienter zu investieren und selbstbewusst Aktivitäten umzusetzen. Uptempo wird von mehr als 625.000 Marketern in über 350 führenden Unternehmen verwendet, darunter Autodesk, BestBuy, Daimler, Unilever und Land O'Lakes. Weitere Informationen finden Sie unter www.uptempo.io.Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:Thao Ngopress@uptempo.ioVideo - https://mma.prnewswire.com/media/2252559/Uptempo_Impact_Modeler.mp4 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4002034-1&h=75064282&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2252559%2FUptempo_Impact_Modeler.mp4&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2252559%2FUptempo_Impact_Modeler.mp4)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2252558/Uptempo_logo_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4002034-1&h=1117345382&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2252558%2FUptempo_logo_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2252558%2FUptempo_logo_Logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/enterprise-marketing-teams-haben-endlich-ein-zentrales-planungssystem-301964023.htmlOriginal-Content von: Uptempo, übermittelt durch news aktuell