Enterprise /MA Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Branchenvergleich Aktienkurs: Enterprise -Ma erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -16,62 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche, die im Durchschnitt um -4,63 Prozent gefallen sind, ergibt sich eine Underperformance von -11,99 Prozent für Enterprise -Ma. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,68 Prozent im letzten Jahr. Enterprise -Ma lag jedoch 21,31 Prozent unter diesem Durchschnittswert sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Sentiment und Buzz: Bei einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass Enterprise -Ma bei der Diskussionsintensität eine "Neutral"-Einschätzung erhält, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung.

Technische Analyse: Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Enterprise -Ma-Aktie betrug 29,09 USD. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 29,4 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Schlusskurs über dem 50-Tages-Durchschnitt von 27,13 USD ergibt jedoch ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält Enterprise -Ma somit für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Enterprise -Ma aktuell den Wert 38,03, was weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. Auch der RSI25-Wert von 40 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was erneut zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI eine Einstufung von "Neutral".