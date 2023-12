Enterprise /MA Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Technische Analyse von Enterprise-Ma-Aktien zeigt, dass der 50- und 200-Tage-Durchschnitt darauf hindeutet, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 29,02 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 29,58 USD liegt und eine Abweichung von +1,93 Prozent aufweist. Daher erhält Enterprise-Ma eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 27,21 USD liegt über dem letzten Schlusskurs um +8,71 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating für die Aktie führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Enterprise-Ma niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Handelsbanken, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,23 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 15 liegt. Dies macht die Aktie relativ preisgünstig und führt zu einer Bewertung als "Gut" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen nur wenig Aktivität in der Kommunikation im Netz. Dies führt zu einer Einschätzung von "Schlecht" in Bezug auf die Diskussionsintensität und zu einer "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt wird Enterprise-Ma daher als "Schlecht"-Wert eingestuft.