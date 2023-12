Enterprise Diversified Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Dividendenrendite von Endi liegt derzeit bei 0 %, was gegenüber dem Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 5,77 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Endi einen Wert von 4 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 51,88 einen unterdurchschnittlichen Wert darstellt. Aus diesen fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie von Endi als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Endi-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,98 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 4,1 USD weicht davon um +3,02 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,16 USD) weist mit einem letzten Schlusskurs von 4,1 USD nur eine geringe Abweichung auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Endi-Aktie somit ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) von Endi liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen Wert von 90, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält Endi daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".