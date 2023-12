Enterprise Diversified Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Aktie von Endi weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Kapitalmärkte" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 5 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als unrentables Investment angesehen und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde eine Untersuchung hinsichtlich der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet durchgeführt. Dabei zeigte sich, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Endi bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnittskurs der Endi derzeit bei 3,98 USD liegt, während der Kurs der Aktie selbst bei 4,15 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +4,27 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 4,16 USD, was einen Abstand von -0,24 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für die technische Analyse als "Neutral" eingestuft.

In fundamentaler Hinsicht beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 4,8, was 91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.