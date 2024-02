Enterprise Diversified Aktie: Immer mit der Ruhe

Die technische Analyse der Endi-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 3,91 USD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,95 USD, was einer Abweichung von +1,02 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,01 USD wird analysiert und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt, mit einer Abweichung von -1,5 Prozent. Aus dieser kurzfristigen Perspektive erhält die Endi-Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Endi-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,4 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 61,3 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Endi im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,72 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 5,72 % ist. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zur Branche.