Enterprise Development Holdings Aktie: Ein handfester Grund

Das Unternehmen Enterprise Development wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Äußerungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Zudem wurden in letzter Zeit hauptsächlich negative Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung auf neutral eingestuft werden kann. Die Messung der Anlegerstimmung insgesamt ergibt also eine neutrale Einstufung.

In Bezug auf die Dividende verzeichnet Enterprise Development derzeit eine Rendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,45 Prozent. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Enterprise Development mit 18,18 Prozent um mehr als 40 Prozent darüber. Die "Software"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -18,5 Prozent, wobei Enterprise Development mit 36,68 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält das Unternehmen ein gutes Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Enterprise Development liegt bei 50, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 50, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung vergeben.