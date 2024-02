Enterprise Development Holdings Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In letzter Zeit war die Aktie von Enterprise Development oft Thema in den sozialen Medien, jedoch wurden ausschließlich negative Meinungen verbreitet. Auch der Meinungsmarkt hat sich vor allem mit den negativen Themen rund um Enterprise Development beschäftigt, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -3,85 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Auf kurzfristigerer Basis erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating, während die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage betrachtet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende hat Enterprise Development derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt. In dieser Kategorie erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Software"-Branche.