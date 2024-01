Enterprise Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Enterprise beträgt derzeit 7,24, was 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauwesen) von 28 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Aktie von Enterprise im vergangenen Jahr eine Rendite von 78,31 Prozent erzielt, was 71,83 Prozent über dem Durchschnitt von 6,48 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauwesen" beträgt 11,4 Prozent, wobei Enterprise derzeit um 66,91 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividende liegt die Dividendenrendite von Enterprise bei 0 %, was 2,51 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt (Bauwesen) liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens, nämlich "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,76 CAD lag, was einem Unterschied von +43,4 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (0,53 CAD) entspricht. Für den 50-Tages-Durchschnitt (0,74 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,7 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Enterprise-Aktie eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.