Enterprise Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Enterprise-RSI liegt bei 60, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beträgt 43,33, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt wird die Aktie von Enterprise also als "Neutral" bewertet.

Fundamental gesehen ist die Aktie von Enterprise im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Bauwesen) unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,24 ergibt sich ein Abstand von 75 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 29,4, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein neutrales Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Enterprise wider. Es wurden weder überwiegend positive noch negative Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In der technischen Analyse wird die Aktie von Enterprise anhand von trendfolgenden Indikatoren bewertet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,52 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,75 CAD liegt, was einer Abweichung von +44,23 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,7 CAD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Enterprise auf Basis trendfolgender Indikatoren also mit einem "Gut"-Rating versehen.