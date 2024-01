Entergy New Orleans First Mortgage Bonds 550 Series due April 1 Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Weitere Suchergebnisse zu "Entergy New Orleans":

Die Stimmung der Anleger gegenüber Entergy New Orleans ist größtenteils positiv, wie unsere Analysten festgestellt haben. Dies basiert auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Entergy New Orleans liegt bei 14,49, was als überverkauft gilt und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 40, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 23,29 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 23,23 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 der Aktie liegt bei 22,44 USD, was einen Abstand von +3,52 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für diese Kategorie als "Neutral" vergeben.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet ergaben sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Entergy New Orleans.