Entergy New Orleans First Mortgage Bonds 550 Series due April 1 Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Entergy New Orleans Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 22,23 USD gehandelt, was einem Plus von +1,05 Prozent gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Aktie aufgrund einer Distanz von -5,2 Prozent zum GD200 als "Schlecht" eingestuft. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt über die Aktie von Entergy New Orleans diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch in den vergangenen Tagen hat sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Entergy New Orleans befasst. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild bezüglich Entergy New Orleans. Da keine Auffälligkeiten hinsichtlich der Stimmung und der Diskussionsstärke in den sozialen Medien festgestellt wurden, wird auch dieser Aspekt mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Entergy New Orleans Aktie ergibt sich ein kurzfristiger RSI von 68,48 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 38,23 im neutralen Bereich, wodurch die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

Insgesamt erhält die Entergy New Orleans Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für verschiedene Aspekte der technischen Analyse.