Entergy New Orleans First Mortgage Bonds 550 Series due April 1 Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Entergy New Orleans-Aktie hat einen RSI von 14,96, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 39, was auf eine neutrale Situation hindeutet und daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Entergy New Orleans-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Die Abweichung beträgt -0,9 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,8 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik mit "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung zu Entergy New Orleans ist in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, wie aus der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien hervorgeht. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht bedeutend verändert. Daher erhält die Entergy New Orleans-Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird die Entergy New Orleans-Aktie sowohl im technischen als auch im Anleger-Bereich positiv bewertet, was auf eine gute Entwicklung hindeutet.