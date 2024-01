Entergy New Orleans First Mortgage Bonds 50 Series due December 1 Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Weitere Suchergebnisse zu "Entergy":

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Faktoren, die neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet widerspiegeln. In Bezug auf die Aktie von Entergy New Orleans zeigen sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Änderung der Stimmung ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Diskussionsintensität war dabei besonders hoch, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Entergy New Orleans bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes insgesamt die Note "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Entergy New Orleans liegt bei 25,93, was als überverkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 34, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Gut".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments rund um die Aktien sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Entergy New Orleans wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein, zwei Tagen sind vor allem positive Themen, die die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Entergy New Orleans von 21,71 USD als "Neutral"-Signal bewertet, da er sich mit -1,45 Prozent Entfernung vom GD200 (22,03 USD) befindet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt einen Kurs von 20,97 USD, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit wird der Kurs der Entergy New Orleans-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.