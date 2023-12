Entergy New Orleans First Mortgage Bonds 50 Series due December 1 Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Entergy":

In den letzten zwei Wochen wurde Entergy New Orleans von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Messung der Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Entergy New Orleans derzeit bei 22,09 USD. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 21,68 USD lag und somit einen Abstand von -1,86 Prozent aufwies. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 20,61 USD liegt. Dies entspricht einer Differenz von +5,19 Prozent und somit einem "Gut"-Signal für die Entergy New Orleans-Aktie. Insgesamt ergibt sich daher auch hier ein "Gut"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Untersuchung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild. Während sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verschlechterte, wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung für die Entergy New Orleans-Aktie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Entergy New Orleans insgesamt als neutral einzustufen. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 12,94, was eine "Gut"-Empfehlung zur Folge hat, während der RSI25 für 25 Tage bei 35,56 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.