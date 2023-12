Entergy New Orleans First Mortgage Bonds 50 Series due December 1 Aktie: Alles völlig egal!

Weitere Suchergebnisse zu "Entergy":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator wird aus den Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf abgeleitet und ist ein häufig eingesetztes Instrument der technischen Analyse im Finanzmarkt. Für Entergy New Orleans wird der RSI sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger (25 Tage) Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 25 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Gegensatz dazu liegt der RSI25 bei 41,36, was darauf hindeutet, dass Entergy New Orleans weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Entergy New Orleans-Aktie ein Durchschnitt von 22,11 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 21,55 USD, was einem Unterschied von -2,53 Prozent entspricht und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt (20,51 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+5,07 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält Entergy New Orleans insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger ist ein weiterer wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktienkursen. Laut der Analyse der sozialen Plattformen wurden überwiegend negative Kommentare und Befunde zu Entergy New Orleans verzeichnet, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Darüber hinaus wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Entergy New Orleans diskutiert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung hinsichtlich der Stimmung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Daher erhält die Entergy New Orleans-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.