Entergy Mississsippi First Mortgage Bonds 490 Series Due October 1 Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Entergy Mississippi eingestellt waren. Es gab insgesamt zwei positive und 11 negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird Entergy Mississippi daher als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Entergy Mississippi-Aktie beträgt aktuell 72, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse und zeigt, dass Entergy Mississippi weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Entergy Mississippi-Aktie 22,22 USD, während der aktuelle Kurs bei 23,29 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +4,82 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 22,84 USD, was eine Abstand von +1,97 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die weichen Faktoren bei der Aktienbewertung spielt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. Die Diskussionsintensität zu Entergy Mississippi hat in den vergangenen Monaten nur wenig Aktivität gezeigt, weshalb hier eine "Schlecht"-Einschätzung erfolgt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen deutet auf eine positive Veränderung hin, weshalb Entergy Mississippi insgesamt als "Gut"-Wert eingestuft wird.