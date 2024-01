Entergy Mississsippi First Mortgage Bonds 490 Series Due October 1 Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Weitere Suchergebnisse zu "Entergy":

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Entergy Mississippi wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte die Aktie nur wenig Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen war positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Entergy Mississippi in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Entergy Mississippi derzeit +1,89 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage hinweg beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -0,36 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. In diesem Fall wird der RSI für die letzten 7 Tage und für einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 65,25 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 42,65, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Entergy Mississippi eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, mit positiven Themen an vier Tagen und negativer Kommunikation an zehn Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung für Entergy Mississippi.