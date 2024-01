Enteq Upstream Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

In den letzten zwei Wochen wurde über Enteq in den sozialen Medien hauptsächlich neutral diskutiert. An einem Tag war die Stimmung positiv, es gab jedoch keine negativen Diskussionen. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich das Interesse der Anleger jedoch vor allem auf positive Themen konzentriert. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Es wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt, was darauf zurückzuführen ist, dass in den sozialen Medien vermehrt positive Themen diskutiert wurden. Dieses Kriterium wird daher positiv bewertet. Auch die gestiegene Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird als positiv angesehen. Zusammengefasst erhält Enteq daher eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt die Rendite von Enteq mit -18,52 Prozent mehr als 7 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -12,02 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Enteq mit 6,5 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Bei einer Dividende von 0 % liegt Enteq im Vergleich zum Branchendurchschnitt Energie Ausrüstung und Dienstleistungen (11,89 %) deutlich niedriger. Aufgrund dieser Differenz wird die Ausschüttung als "Schlecht" eingestuft.