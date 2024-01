Enteq Upstream Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Enteq-Aktie wurde in einer technischen Analyse bewertet und erhielt dabei unterschiedliche Einschätzungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +6,8 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. In Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt die Bewertung jedoch bei "Neutral". Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich ebenfalls eine gemischte Bewertung. Der RSI der letzten 7 Tage führt zu einem "Neutral"-Rating, da der Wert bei 50 liegt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine Überkauftheit von Enteq, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Enteq damit ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wurde Enteq in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab überwiegend neutrale Themen, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Abschließend wurde die Dividendenrendite von Enteq bewertet, die mit 0 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik seitens der Redaktion.