Entegris Aktie: Das kann sich sehen lassen!

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Entegris in sozialen Medien, was zu einem Stimmungsbarometer im roten Bereich führte. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht". Die Beitragsintensität deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht und es eine abnehmende Aufmerksamkeit gibt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Von insgesamt 6 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate sind 6 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Im Durchschnitt erhält die Entegris-Aktie daher ein "Gut"-Rating. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 102,33 USD, was einen potenziellen Rückgang um -10,27 Prozent vom letzten Schlusskurs (114,04 USD) bedeutet. Daher wird die Aktie von den Analysten als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Entegris von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Auch wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Entegris-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 96,75 USD lag, während der letzte Schlusskurs (114,04 USD) um +17,87 Prozent abweicht. Dies entspricht einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (103,46 USD) liegt mit einer Abweichung von +10,23 Prozent über dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Zusammenfassend erhält die Entegris-Aktie aufgrund der Analyse der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse insgesamt ein "Gut"-Rating.