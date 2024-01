Entegris Aktie: Das darf nicht passieren!

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussion über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann zu neuen Einschätzungen für Aktien führen, je nach Anzahl der Wortbeiträge und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung. In Bezug auf Entegris wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Entegris beträgt das aktuelle KGV 103, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen als überbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Entegris im vergangenen Jahr eine Rendite von 80,22 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Informationstechnologie" eine Überperformance von 70,72 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die Rendite um 54,98 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Analystenmeinungen über Entegris sind insgesamt positiv, da 6 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 102,33 USD, was einer prognostizierten negativen Entwicklung des Aktienkurses um -14,59 Prozent entspricht und daher eine Einstufung von "Schlecht" erhält. Insgesamt führt die Analysten-Untersuchung zur Einstufung "Neutral".