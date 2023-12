Entegris Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Dividendenrendite von Entegris liegt derzeit bei 0,43 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Der Relative Strength-Index (RSI) der Entegris steht bei 34,54, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 29,76 und führt zu einer "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung auf "Gut" festgelegt.

Die Stimmung und die Kommentare in den sozialen Medien zu Entegris waren mehrheitlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Analyse zeigt, dass die Stimmung in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, weshalb eine "Neutral"-Bewertung abgegeben wird. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.