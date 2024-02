Entegris Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Die jüngsten Daten zeigen, dass die Dividendenrendite der Entegris-Aktie, gemessen am aktuellen Kursniveau, bei 0,29 Prozent liegt. Dies bedeutet, dass sie um 1,77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für die Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche (2,06 Prozent) liegt. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Dividendenpolitik der Entegris-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Eine fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Entegris-Aktie als überbewertet gilt. Das KGV liegt bei 129,7, was insgesamt 72 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung", der bei 75,21 liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor konnte die Entegris-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 60,73 Prozent erzielen. Dies liegt jedoch 513,91 Prozent unter dem Durchschnitt der "Informationstechnologie"-Branche (574,64 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 3874,24 Prozent, wobei Entegris derzeit 3813,52 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Entegris eine langfristige starke Aktivität in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild von "Gut" führt.