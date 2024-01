Entegris Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Aktienkurs von Entegris hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 80,22 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Informationstechnologie" eine Überperformance von 71,04 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 25,84 Prozent, wobei Entegris aktuell um 54,39 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Analysten geben der Entegris-Aktie aktuell ein "Gut"-Rating, basierend auf 6 positiven Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 102,33 USD, was einem Abwärtspotential von -9,34 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Die Dividendenrendite von Entegris beträgt derzeit 0,43 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,58 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von den Analysten als "Neutral" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Aktie von Entegris ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 103,8 auf, was 47 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen in der Branche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung aus fundamentaler Sicht führt.