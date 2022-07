Entdecken leicht gemacht - mit den neuen Marine & Leisure Li-Ionen-Versorgerbatterien von Exide

Büdingen, Deutschland (ots/PRNewswire) -- Sechs neue Lithium-Ionen-Batterien bereichern die Produktreihe „Exide Marine & Leisure Equipment Li-ion"- Schnelles Aufladen und längere Lebensdauer gewährleisten einen hohen Kundennutzen- Die innovative Heizfunktion unterstützt ein einfaches Aufladen der Batterien bereits ab -20°C- Intelligente Funktionen, darunter Bluetooth, ermöglichen den Anwendern unbeschwertes ReisenExide Technologies (www.exidegroup.com) erweitert sein Li-Ion-Sortiment für den Marine- und Freizeitbereich um sechs neue Versorgerbatterien, ein Premiumprodukt, das den aktiven Lebensstil der Endverbraucher bereichert.Das neue Sortiment umfasst die meisten Anwendungen im Marine- und Freizeitsektor, darunter Boote, Wohnwagen und Wohnmobile. Die Batterien bieten ein hohes Maß an Sicherheit, Leistung und eine lange Lebensdauer. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch intelligente Funktionen aus.Intelligente Heizfunktion für einfache Bedienung und schnelles AufladenZu diesen Merkmalen gehört die intelligente Heizfunktion. Die Nutzer müssen den Akku nicht mehr an einem warmen Ort lagern, bis er sich ausreichend erwärmt hat für das nächste Laden. Stattdessen erwärmt sich der Akku bei -20 °C selbst und lädt sich automatisch wieder auf, sobald die Temperatur 0 °C erreicht hat.Auf diese Weise wird auch die Gesamtdauer des Aufladens kurz gehalten: Bei -20 °C und einem Ladezustand von lediglich 10 Prozent wird der Akku innerhalb von nur vier Stunden vollständig wiederaufgeladen. Hierin ist eine Stunde für das Aufheizen bereits mitberücksichtigt.Bluetooth-Funktion lenkt die Aufmerksamkeit des Nutzers auf das WesentlicheDie Bluetooth-Funktion steht im Einklang mit der fortschreitenden Digitalisierungsstrategie von Exide und bietet einen zusätzlichen Mehrwert für die Anwender.Durch das Herunterladen der Exide-eigenen App ‚M&L Li-Ion Monitor' haben die Nutzer die vollständige Kontrolle über die wichtigsten Funktionen und das Leistungsniveau einer oder mehrerer Batterien. Das ist besonders hilfreich, wenn die Batterien an schwer zugänglichen Stellen installiert sind.Darüber hinaus bietet das fortschrittliche Batteriemanagementsystem (BMS) Schutz vor Missbrauch, was die Lebenserwartung weiter verlängert. Die Warnmeldungen des BMS werden an die App gesendet und gespeichert, während der Benutzer alarmiert wird und sofort Maßnahmen ergreifen kann.Die Vorteile auf einen Blick:- Verringerte Betriebskosten: dreifache Lebensdauer und doppelte verfügbare Kapazität im Vergleich zu einer herkömmlichen Batterie optimieren die Gesamtbetriebskosten- Schnelles Aufladen: herausragende Ladeakzeptanz ermöglicht ein schnelles Wiederaufladen aus jedem Ladezustand- Geringes Gewicht: 70 Prozent leichter als eine herkömmliche Batterie- Heizfunktion: geeignet für alle Klimabedingungen und arbeitet während des Betriebs oder des Aufladens ab -20°C gleichermaßen mit optimaler Leistung- BMS: für sicheren Betrieb, Schutz vor Missbrauch und optimale Leistung- Bluetooth-Verbindung: Die in das BMS integrierte Bluetooth-Schnittstelle ermöglicht eine nahtlose Verbindung zwischen dem BMS und der mobilen Anwendung (App) und ist für iOS und Android verfügbar- Vollständig zertifiziert für sicheren Gebrauch und Transport: Das Sortiment erfüllt die strikten europäischen VorschriftenGuido Scanagatta, Senior Product Manager bei Exide, kommentiert: „Wir hoffen, dass diese neue Produktreihe unsere Kunden ebenso inspiriert wie die Welt, die sie erkunden. Wo immer ihre Abenteuer sie hinführen, können sie sich auf eine leistungsstarke, zuverlässige und sichere Batterie verlassen, die mit intelligenter Technologie und benutzerfreundlichen Funktionen ausgestattet ist. Angefangen von einem effektiven BMS bis hin zu einer komfortablen Heizfunktion, ganz zu schweigen von der Möglichkeit, jederzeit und überall auf die Batteriedaten zugreifen zu können, sorgt diese neue Produktreihe dafür, dass die Reisenden sich auf die angenehmen Dinge des Lebens konzentrieren können."Über Exide TechnologiesExide Technologies (www.exidegroup.com), mit Hauptsitz in der Nähe von Paris, Frankreich, ist ein führender Anbieter von fortschrittlichen Energiespeicherlösungen für den Automobil- und Industriemarkt. Das Unternehmen entwickelt, fertigt und vermarktet heutige und zukünftige Batterietechnologien, die in einem breiten Spektrum von Anwendungen eingesetzt werden – von der Automobil- und Geländefahrzeugindustrie bis hin zu Intralogistik, stationären Anwendungen, Schienenverkehr und Verteidigungsanwendungen. Exide Technologies bedient die globalen Märkte mit erstklassigen Batterietechnologien, Know-how und Service unter vielen bekannten Marken.Als Erstausrüster führender Automobil- und Industrieausrüstungshersteller war Exide Technologies an vielen bahnbrechenden Energiespeicherentwicklungen beteiligt, die heute auf allen Märkten Innovationen ermöglichen. Mit zwei F&E-Einrichtungen, zehn Produktionsstätten und drei Recycling-Anlagen in Europa setzt Exide auf hochwertige Technologien, Fertigung und Recycling, um die Welt mit den die effizientesten Energielösungen zu versorgen und Kunden dabei zu helfen, ihre Produktivität und Leistung zu maximieren. Exide Technologies ist Anbieter von Produkten und Dienstleistungen im Wert von ca. 1,5 Milliarden Euro pro Jahr.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1849248/Exide_s_new_Marine_Leisure_Equipment_Li_Ion_batterie.jpgPressekontakt:Julian Liermann,Junior Marketing Manager Transportation AM at Exide Technologies,+49 6042 81 242,julian.liermann@exidegroup.com; Martin Pohl,bmb-consult,Exide Technologies Media Consultant,+49 89 89 50159-0,m.pohl@bmb-consult.comOriginal-Content von: Exide Technologies, übermittelt durch news aktuell