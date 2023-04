Entdecken Sie das Potenzial von Nel ASA - Eine Aktie mit vielversprechender Zukunft?

Diese Woche werfen wir einen Blick auf eine der Aktien auf unserer Watchlist mit großem Potenzial. Die Rede ist von Nel Asa, die wir möglicherweise bald in unser Portfolio aufnehmen werden.

Nel ASA ist ein norwegisches Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Wasserstoff-Elektrolyseuren spezialisiert hat. Diese Technologie ermöglicht es, Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zu trennen und den Wasserstoff als umweltfreundlichen Brennstoff zu nutzen. Nel hat in den letzten Jahren stark in die Produktion von Wasserstoff investiert und arbeitet daran, die Technologie weiter zu verbessern und den Einsatz von Wasserstoff als Energieträger in verschiedenen Bereichen zu fördern.

Der Kurs des Wasserstoffunternehmens bewegt sich seit Jahren auf und ab, meist zwischen 1 und 1,60 Euro. Das Unternehmen ist derzeit stark abhängig von...