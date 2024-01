Enstar Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Enstar Group Limited":

Enstar: Aktuelle Bewertung der Aktie

Die Dividendenrendite von Enstar liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,9 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Anleger-Stimmung bei Enstar ist jedoch insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist der gleitende Durchschnitt der Enstar-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen Wert von 253,67 USD auf. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich darüber mit einem Unterschied von +9,08 Prozent, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Fundamental betrachtet weist Enstar ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,15 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 38,91 liegt. Die Aktie wird daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Enstar-Aktie, wobei die positive Anleger-Stimmung und die fundamentale Unterbewertung gegenüber der niedrigen Dividendenrendite stehen. Anleger sollten daher verschiedene Faktoren berücksichtigen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.