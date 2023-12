Enstar Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Enstar-Aktie zeigt, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, mit einem RSI von 27,41 innerhalb von 7 Tagen. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 28, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Gut" vergeben.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Finanzsektor hat die Enstar-Aktie eine Rendite von 32,36 Prozent erzielt, was 27 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Versicherungs"-Branche mit einer mittleren Rendite von 26,57 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt Enstar auch hier deutlich darüber, mit 5,79 Prozent. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Enstar im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit negativen Themen rund um Enstar, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 8,98 und liegt damit 76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 36 in der Versicherungsbranche. Damit wird die Aktie aus heutiger Sicht als unterbewertet eingestuft und erhält auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.