Enstar Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Enstar-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 58, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI weniger volatil und beträgt 33,91, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Enstar.

Insgesamt wird der aktuelle Kurs der Enstar-Aktie von 288,65 USD als "Gut" bewertet, da er sich um +14,33 Prozent vom GD200 (252,48 USD) entfernt, was ein positives Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen abbildet, weist einen Kurs von 270,21 USD auf, was bedeutet, dass der Abstand +6,82 Prozent beträgt, und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal vorliegt.

Im Vergleich zur "Versicherung"-Branche hat Enstar in den letzten 12 Monaten eine Performance von 26,54 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +7,98 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Performance von Enstar sogar um 15,96 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem insgesamt "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen war überwiegend positiv, was zu der Einstufung "Gut" führt. Auch die überwiegend positiven Themen rund um den Wert in den vergangenen Tagen unterstützen diese Einschätzung. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.