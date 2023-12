Enstar Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Enstar Group Limited":

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation können frühzeitig erkannt werden. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Enstar jedoch deutlich verbessert, weshalb das Unternehmen von uns eine "Gut"-Bewertung erhält. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb Enstar eine "Neutral"-Bewertung erhält und insgesamt mit einem "Gut" bewertet wird.

Was die Dividende betrifft, so kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Versicherungsbranche ein geringerer Ertrag von 3,91 Prozentpunkten erzielt werden. Somit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Im Vergleich zur "Versicherungs"-Branche hat Enstar in den letzten 12 Monaten eine Performance von 32,36 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 27,36 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +5,01 Prozent im Branchenvergleich, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 3,65 Prozent im letzten Jahr, und Enstar übertraf diesen Durchschnittswert um 28,71 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Enstar aktuell mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 15,32 überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 27, was darauf hinweist, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird und somit ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung als "Gut".