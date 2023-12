Enstar Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Weitere Suchergebnisse zu "Enstar Group Limited":

Der Aktienkurs von Enstar hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 32,36 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche im Durchschnitt um 26,91 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Enstar eine Outperformance von +5,45 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite im letzten Jahr bei 7,56 Prozent, und Enstar übertraf diesen Durchschnittswert um 24,8 Prozent. Diese Überperformance in beiden Bereichen hat zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie geführt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Enstar derzeit bei 249,56 USD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 288,58 USD liegt, hat die Aktie einen Abstand von +15,64 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 260,42 USD, was einer Differenz von +10,81 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Bei der Dividende schüttet Enstar im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Versicherungsbranche eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,88 Prozentpunkte weniger als der üblicherweise im Mittel üblichen 3,88 % entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Enstar nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt mit 8,98 insgesamt 78 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Versicherung", der 39,95 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".