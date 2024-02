Enstar Aktie: Aus und vorbei!

Weitere Suchergebnisse zu "Enstar Group Limited":

Enstar wird in Bezug auf die Dividende im Vergleich zum Branchendurchschnitt Versicherung (4,36 %) als niedriger bewertet, da die Dividende bei 0 % liegt. Die Differenz beträgt 4,36 Prozentpunkte, was zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Enstar von 283,25 USD positiv bewertet, da er um +9,52 Prozent über dem GD200 (258,64 USD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt einen Kurs von 281,11 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +0,76 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Enstar-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Sentiment und der Buzz zeigen in den sozialen Medien eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Enstar in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls leicht abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich Aktienkurs liegt Enstar mit einer Rendite von 12,49 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") um mehr als 9 Prozent. Die "Versicherung"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 15,77 Prozent, wobei Enstar mit 3,27 Prozent deutlich darunter liegt. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.